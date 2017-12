Vormer weer trefzeker voor Brugge

Voetbalbaas Peru vrijgesproken van omkoping

17:31 Een Amerikaanse rechtbank heeft de oud-voorzitter van de Peruaanse voetbalbond, Manuel Burga, vrijgesproken in een omkoopzaak. De zestigjarige Peruaan behoort tot de tientallen voetbalbobo's die in 2015 werden opgepakt, omdat ze een aandeel zouden hebben gehad in de grootschalige omkoopaffaire bij de mondiale federatie FIFA. Een rechter in New York kwam vandaag echter tot de conclusie dat Burga onschuldig is.