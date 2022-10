Vreugdesprongetje van FC Barcelona na pijnlijk puntenverlies koploper Real Madrid

Fraaie steunbetui­ging Arsenal voor neergesto­ken Pablo Marí (ex-NAC), verdediger verlaat ziekenhuis

Pablo Marí heeft het ziekenhuis verlaten. De voormalig speler van NAC Breda werd vrijdag succesvol geopereerd nadat hij donderdagavond in een supermarkt in Assago werd neergestoken. De Spaanse verdediger, door Arsenal verhuurd aan Serie A-club Monza, raakte gewond aan zijn rug. Monza liet weten dat hij inmiddels thuis is een periode van complete rust krijgt. Zijn oude werkgever Arsenal steunde de verdediger openlijk.

