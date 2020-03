Vrolijke volksheld Ronaldinho viert z’n verjaardag in de cel

Door Joost de Jong



Aanvankelijk leek het nog een soort grap. Of een grappig misverstand. ‘Ronaldinho opgepakt in Paraguay met een vals Paraguayaans paspoort’, kopten nieuwssites over de hele wereld. Huh? Geen voetballiefhebber in Brazilië die het begreep. Want waarom in hemelsnaam zou Ronaldo de Assis Moreira, wereldwijd bekend als Ronaldinho, de dribbelkoning met de eeuwige lach, met een Paraguayaans paspoort het buurland inreizen? Iederéén zou hem toch meteen herkennen? En daarbij: als Braziliaans ingezetene kan hij gewoon met zijn nationale identiteitskaart zonder problemen de grens over.



Dat Ronaldinho vorig jaar door de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro tot ‘toerisme-ambassadeur’ is benoemd, maakte de lacherige sfeer alleen nog maar groter. De selfies van Paraguayaanse agenten met de vroegere held evenzeer. Maar het was geen grap. Dat kwartje viel ook in Brazilië toen Ronaldinho de dag na zijn aanhouding geboeid en geflankeerd door agenten door het gerechtsgebouw in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción werd gevoerd na een urenlange hoorzitting. Evenals zijn broer en tevens zakelijk adviseur/partner Roberto, voor hetzelfde vergrijp ook vastgenomen. Bij hem waren de boeien duidelijk te zien, Ronaldinho hield ze verborgen onder een roze doek.