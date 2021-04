Vrouwelijke grensrechter in beeld? Iraanse tv grijpt keihard in bij Engelse voetbaltopper

Sian Massey-Ellis (35) is al tien jaar actief in de Premier League en uitgegroeid tot een gerespecteerde scheidsrechter. Afgelopen zondag maakte ze deel uit van het arbitrale kwartet dat de topper tussen Tottenham en Manchester United (1-3) in goede banen moest leiden. Het duel werd ook in Iran uitgezonden, maar de voetbalfans daar kregen haar niet te zien.

Telkens als Massey-Ellis in beeld kwam, kregen de Iraanse voetballiefhebbers iets totaal anders te zien. Vaak een luchtbeeld van het Tottenham Hotspur Stadium, soms ook wat plaatjes van de steegjes rond het veld of een shot van een aanwezigen op de tribune. Dit allemaal zodat de Iraniërs de blote benen van Massey-Ellis niet zouden zien, zo stelt My Stealthy Freedom, een Iraanse burgerrechtenorganisatie. Minstens honderd keer werd er op de Iraanse staatstelevisie vakkundig van camera geswitcht.

Volledig scherm Sian Massey-Ellis met een vuistje voor Tottenham-coach José Mourinho. © Pool via REUTERS

,,Hun aanpak is een aanfluiting”, schrijft de organisatie. ,,Het viel ook de commentator op aan het einde van de wedstrijd, die zei dat hij hoopte dat de kijkers hebben genoten van het geografisch spektakel. Censuur zit in het DNA van deze Islamitische republiek. Maar we mogen deze praktijken niet als normaal aanzien. Dit is niet onze cultuur. Dit is een repressief regime”, aldus My Stealthy Freedom.

Agüero

Het is niet het eerste voorval op de Iraanse staatstelevisie. In 2018 werd het embleem van AS Roma vervaagd. De mythische grondleggers Romulus en Remus die gezoogd worden door een wolf kon niet op televisie worden getoond.

Volledig scherm Sian Massey-Ellis. © Pool via REUTERS