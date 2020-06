Vrouwen Chelsea kampioen van Engeland ondanks tweede plaats

Dat gebeurde twee weken nadat voetbalbond FA had besloten de twee hoogste vrouwencompetities in het land vanwege de coronacrisis te beëindigen. De bond beraadde zich nog over de consequenties van het voortijdig staken van de competities en besloot vrijdag de titel in de Super League toe te kennen aan Chelsea. ,,Het bestuur van de FA heeft de eindstand bepaald op basis van het puntgemiddelde per wedstrijd, waarmee promotie en degradatie op sportieve gronden zullen plaatsvinden", aldus de voetbalbond.