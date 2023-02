VS, Mexico en Canada geplaatst voor WK 2026, WK voor clubs naar Saudi-Arabië, recordomzet FIFA

Doordat de VS, Mexico en Canada al zijn verzekerd van een startplek in de eindronde, zijn drie van de zes tickets van de Concacaf, de bond voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, al vergeven. Details over de verdere opzet van de kwalificaties volgen nog.

Het WK van 2026 is het eerste toernooi dat door drie landen wordt georganiseerd. Alleen in 2002 werd het WK in twee landen gehouden, in Zuid-Korea en Japan.

Recordomzet FIFA

De FIFA had over de periode 2019-2022 een recordomzet van 7,6 miljard dollar (7,1 miljard euro). Voor de volgende cyclus van 2023 tot en met 2026 zegt de wereldvoetbalbond te rekenen op een omzet van 11 miljard dollar (10,2 miljard euro).

Volledig scherm Lionel Messi werd met Argentinië wereldkampioen in Qatar, links Gianni Infantino. © AFP

,,FIFA’s ongeëvenaarde investering in het voetbal is het resultaat van onze solide financiële transparantie en staat als concreet voorbeeld van hoe we het voetbal echt mondiaal willen maken”, zei voorzitter Gianni Infantino. ,,Het klinkende succes van het WK van 2022 in Qatar is de sleutel geweest om die missie te vervullen voor onze aangesloten landen en de voetbalwereld, ondanks de vele uitdagingen in de afgelopen jaren, niet in het minste de covid 19-pandemie.”

WK voor clubs naar Saudi-Arabië Het wereldkampioenschap voetbal voor clubs vindt dit jaar plaats in Saudi-Arabië. Dat heeft de FIFA dinsdag definitief besloten. Het evenement wordt gespeeld in december, ongeveer een jaar nadat het WK voor landen in Qatar werd gespeeld. Aan het toernooi nemen zeven clubs deel, waaronder de winnaar van de Europese Champions League. De FIFA wil het WK voor clubs vanaf 2025 uitbreiden naar 32 deelnemers. De afgelopen week werd het WK voor clubs van 2022 afgewerkt in Marokko. Real Madrid, de vertegenwoordiger van Europa, versloeg in de finale Al Hilal uit Saudi-Arabië met 5-3.