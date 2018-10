Waar kunnen we ons op verheugen na de interlandperiode?

Premier League

In de Premier League gaan Manchester City, Chelsea en Liverpool na acht speelrondes gezamenlijk aan kop met twintig punten. Zaterdagmiddag (13.30 uur) krijgt Chelsea bezoek van Manchester United, waar José Mourinho nog altijd flink onder vuur ligt. Manchester City speelt om 16.00 uur thuis tegen Burnley, terwijl Liverpool zaterdagavond (18.30 uur) op bezoek gaat bij Huddersfield Town. Op zondag (17.00 uur) speelt Everton thuis tegen Crystal Palace, terwijl nummer vier Arsenal maandagavond (21.00 uur) nog thuis tegen Leicester City speelt.

Volledig scherm Eden Hazard werd verkozen tot Premier League-speler van de maand in september, waarin hij vijf keer scoorde in vier duels. © Getty Images

Serie A

Cristiano Ronaldo zat niet bij de Portugese selectie in de afgelopen interlandbreak en zal dus goed uitgerust zijn voor de komende wedstrijd van Juventus, zaterdagavond (18.00 uur) thuis tegen middenmoter Genoa. Achtervolger Napoli, dat al wel zes punten achterstand heeft op Juventus, speelt zaterdagavond uit bij Udinese. Het hoogtepunt in de negende speelronde in de Serie A komt zondagavond (20.30 uur), wanneer Internazionale en AC Milan voor de 222ste keer tegenover elkaar staan in de Derby della Madonnina. Inter staat derde, Milan tiende.

Volledig scherm Internazionale-captain Mauro Icardi scoorde op 15 oktober 2017 drie keer in de derby tegen AC Milan (3-2 winst). © Getty Images

La Liga

De complete top vier in Spanje mag zaterdag al aan de bak. Sevilla gaat aan kop in La Liga en maakte onlangs indruk met een 3-0 zege op Real Madrid, maar zaterdagavond (20.45 uur) wacht een zware klus: FC Barcelona-uit. Lionel Messi maakte zijn meeste goals tegen Sevilla, liefst 31 in 32 wedstrijden. Nummer vier Real Madrid speelt zaterdagmiddag (13.00 uur) al thuis tegen Levante, terwijl Atlético Madrid om 18.30 uur op bezoek gaat bij het slecht gestarte Villarreal.

Volledig scherm Lionel Messi. © REUTERS

Ligue 1

In de Franse competitie zijn komend weekend alle ogen gericht op Thierry Henry. De topscorer aller tijden van Frankrijk (51 goals in 123 interlands) begint zaterdagavond zijn trainerscarrière bij AS Monaco met de uitwedstrijd bij Strasbourg. Monaco verzamelde pas zes punten en staat op een achttiende plaats, dus de punten zijn hard nodig. Paris Saint-Germain staat al acht punten los en speelt zaterdagmiddag thuis tegen Amiens, dat waarschijnlijk al blij zal zijn met een kleine nederlaag. Memphis Depay speelt vrijdagavond met Olympique Lyon thuis tegen Nîmes Olympique, terwijl Kevin Strootman met nummer drie Olympique Marseille zondagavond de derby speelt bij OGC Nice.

Volledig scherm Thierry Henry (41) begint zaterdagavond zijn trainerscarrière bij AS Monaco met de uitwedstrijd bij Strasbourg. © REUTERS

Bundesliga

In Duitsland zijn de ogen gericht op Bayern München, dat al vier wedstrijden op rij niet won. Zaterdagmiddag (15.30 uur) speelt de Duitse recordkampioen de uitwedstrijd bij VfL Wolfsburg, de ploeg van spits Wout Weghorst. Koploper Borussia Dortmund gaat zaterdagmiddag op bezoek bij VfB Stuttgart, dat laatste staat in de Bundesliga. Schalke 04 verloor al vijf van de zeven competitieduels, maar mag zaterdagavond (18.30 uur) thuis tegen Werder Bremen proberen om het seizoen wat kleur te geven.