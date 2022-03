Waarom Christian Eriksen nuchter blijft na applaus en warme superlatieven in emotionele Arena

Fans Liverpool en Manchester City spreken schande van FA Cup-duel in ‘onbereik­baar’ Londen

Liverpool en Manchester City nemen het op 16 april tegen elkaar op in de halve finales van de FA Cup. Het is in Engeland traditie om de halve finales en de finale van het grootste bekertoernooi in Wembley te spelen, maar dat plan stuit door de geplande spoorwerkzaamheden op verzet van beide kampen.

22 maart