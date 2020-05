Waarom een verlies van 215 miljoen nu wel een probleem is voor PSG

Nu is de vraag hoe het kan dat PSG in de problemen zit. Het kon toch niet op in Parijs? Voor dit seizoen kwam topspits Mauro Icardi nog over van Inter. Dan zit Edinson Cavani maar wat vaker op de bank. De eerder al voor honderden miljoenen gekochte Neymar en Kylian Mbappé moeten natuurlijk ook spelen.



Het probleem van de spilzucht is nu tweeledig. Allereerst zijn er inkomsten nodig. Nu de Ligue 1 elf wedstrijden voor het einde gestopt, loopt PSG geld mis dat het nooit meer zal binnenhalen. Het zou uit recettes moeten komen, maar ook van de televisie. Anders dan FOX Sports in Nederland huldigt Canal+ zich echter op het standpunt van no cure no pay. In Frankrijk gaat het om een nog uit te keren bedrag van in totaal 110 miljoen euro.