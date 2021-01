Waarom er vandaag een volledige speelronde in de Serie A is (en waarom die voor Juventus cruciaal is)

Om 12.30 uur trappen Cagliari en Benevento de (voetbal)feestdag af, maar de schijnwerpers zijn toch vooral gericht op het duel van vanavond: AC Milan - Juventus. Het is namelijk een understatement om te zeggen dat deze topper in San Siro van groot belang is voor de ploeg van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo. Juventus staat (met een wedstrijd minder gespeeld) tien punten achter AC Milan, de koploper van de Serie A. AC Milan, dat nog altijd zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic speelt, kan de Oude Dame vanavond dus een dreun van jewelste uitdelen. Winnen de Rossoneri, net zoals ze dat in juni (4-2) deden? Dan begint het er toch wel héél sterk op te lijken dat er voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 (AC Milan werd toen kampioen) een nieuwe Italiaanse landskampioen aanstaande is en dat de hegemonie van Juventus na negen kampioenschappen op rij wordt verbroken.



Overigens is het doorgaan van AC Milan - Juventus nog niet helemaal zeker. De lokale gezondheidsautoriteit in Turijn wil niet dat Juve afreist naar Milaan vanwege de coronabesmettingen bij Juan Cuadrado en Alex Sandro.