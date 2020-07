Waarom het goed is dat Liverpool de titel al binnen heeft vóór Manchester City-uit

Manchester City zal vanavond beginnen een erehaag te vormen voor de kersverse kampioen van de Premier League, zo kondigde City-coach Pep Guardiola aan. Iets waar bepaald niet iedereen het mee eens was. Danny Murphy, nota bene voormalig speler van Liverpool, ziet de erehaag met ergernis tegemoet. ,,Ik denk dat het een hoop onzin is. Ik zou het niet willen doen, want het is niet oprecht. De fans willen niet dat je het doet, de spelers zelf willen het niet echt. Het is allemaal voor het effect en het betekent niets. Kevin De Bruyne is, waarschijnlijk, de beste middenvelder ter wereld, en nu moet hij applaudisseren en een erehaag geven voor spelers die zijn veters nog niet mogen strikken", aldus Murphy.