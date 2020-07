Waarom het nooit gaat over Zinédine Zidane, de pragmatische prijzenpakker

Voetbal vandaag | Kan Real champagne koud zetten? United ruikt CL-plek

12:00 De bal rolt weer in veel landen. Vanwege het bomvolle programma maken we dagelijks een overzicht. Welke clubs spelen er en welke Nederlanders komen vanavond in actie in Spanje, Italië en Engeland? En waar zijn de wedstrijden te zien?