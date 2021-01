Waarom Messi zich na 752 duels niet meer kon beheersen

Weghorst houdt Leipzig van zege met goal in jubileumdu­el

16 januari RB Leipzig is er niet in geslaagd om Bayern München voor minimaal een dag af te lossen als koploper van de Bundesliga. VfL Wolfsburg hield, mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst in zijn honderdste wedstrijd voor de club, de nummer twee van de ranglijst op een gelijkspel: 2-2.