Waarom Robben met lood in de schoenen naar Anfield gaat

,,Je hebt altijd favoriete tegenstanders en stadions, maar je hebt er ook altijd een in negatief opzicht. Voor mij is dat Liverpool op Anfield’', verklapte Robben in The Guardian.

De Nederlandse oud-international werd met Chelsea twee keer door Liverpool uitgeschakeld in de Champions League (2005 en 2007). Ook een tweeluik met Real Madrid in 2009 tegen de ‘Reds’ liep voor Robben niet goed af.

De vraag is of Robben met Bayern bij het duel in Liverpool van de partij is. Hij is al sinds eind november uitgeschakeld door problemen in zijn dijbeen en heup. Robben werkt hard aan zijn herstel. Hij neemt na dit seizoen afscheid van Bayern München.