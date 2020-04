Waarom Schalke nu al in de problemen zit: ‘Het is beangstigend’

,,Is het weer zover?’’ Het is de eerste en veelzeggende reactie van Youri Mulder als hij hoort dat Schalke 04 in de financiële problemen komt. Toen hij als aanvaller nog de publiekslieveling in Gelsenkirchen was, speelde het al. ,,Het is niet de eerste keer, maar je schrikt er wel van”, zegt de nu populaire voetbalanalyticus.