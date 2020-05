Waarom Werder bij herstart al met 1-0 achterstaat

In de deelstaat Vrije Hanzestad Bremen zijn de politici de laatste weken namelijk erg voorzichtig geweest. Terwijl tegenstander Bayer Leverkusen meer dan een maand geleden de training hervatte en al ruime tijd weer in groepsverband traint, moest Werder Bremen zich overgeven aan strenge restricties. De nummer zeventien van de Bundesliga traint nog altijd in groepjes van vier, terwijl het tot voor kort überhaupt nog niet het veld op mocht. Het verschil tussen de deelstaten is enorm: zo mocht bijvoorbeeld FC Köln al in groepen van twaalf trainen. In Leverkusen, gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gingen vanaf 11 mei de restaurants en terrassen zelfs weer van slot en grendel.