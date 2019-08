Waasland-Beveren grijpt in na mislukte start

Fotoreeks: het standbeeld van Johan Cruijff in Barcelona

23:11 Om Johan Cruijff te eren, is maandagavond in Barcelona een standbeeld van de voormalig aanvoerder van de club en het Nederlands elftal onthuld. Zoon Jordi, en vrouw Danny waren erbij toen het doek viel. Op de sokkel staat een van zijn bekende uitspraken: ‘Ga het veld op en geniet.’ Dit zei Cruyff voorafgaand aan de finale van de Europa Cup I in 1992, die Ronald Koeman besliste met een vrije trap.