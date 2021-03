Wales stuurt drie internationals naar huis na negeren nachtklok

Dopingarts Fuentes komt in Spaans tv-interview met slechts één naam

29 maart Van de vooraf aangekondigde onthullingen bleef zondag in een televisie-interview met ‘dopingarts’ Eufemiano Fuentes op de Spaanse zender La Sexta weinig over. De Spaanse arts beweerde dat hij in het verleden gewerkt had met Fermín Cacho, een atleet die op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona goud won op de 1500 meter. Maar banden die hij had gehad met voetbalclubs als FC Barcelona en Real Madrid werden niet bevestigd.