Wankele Arsenal-defensie schenkt Chelsea de zege in Londense derby

De openingstreffer gaf de thuisploeg vleugels. Arsenal creëerde de meeste en ook betere kansen, maar de ploeg die in de middenmoot bivakkeert faalde telkens in de afronding. Tot de slotfase leek Arsenal op de overwinning af te stevenen, maar opnieuw ging het mis voor de ploeg van Mikel Arteta. Doelman Bernd Leno beging een blunder van formaat door onder de bal door te springen waardoor Jorginho de bal in een leeg doel kon tikken: 1-1. De VAR keek de beelden terug of er niet een overtreding was begaan op de Duitse doelman of dat sprake was van buitenspel. Maar beide vliegers gingen niet op dus de Italiaan kwam op het scorebord te staan, terwijl hij enkele minuten daarvoor misschien wel met een tweede gele kaart van het veld gestuurd had moeten worden.