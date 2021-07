Wat was het mooiste doelpunt op het EK? Dit zijn de tien kanshebbers

Op IJsland probeert Apeldoorn­se keeper Steven van Dijk (24) nog een glimp van het profvoet­bal mee te krijgen

8 juli Hij kijkt zijn ogen uit in Isafjordur, klein dorp in IJsland. Apeldoorner Steven van Dijk (24), die als jeugdkeeper langs clubs als Go Ahead Eagles, Vitesse, FC Den Bosch en NEC zwierf, had de hoop op profvoetbal opgegeven en richtte zich op een carrière als fysiotherapeut. Tót een onbekende zaakwaarnemer aan de telefoon hing.