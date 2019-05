Watford wil met Holebas finale FA Cup in: ‘We gaan beroep aantekenen’

FC Köln met Beierlor­zer de Bundesliga in

12:33 Achim Beierlorzer wordt de nieuwe trainer van 1. FC Köln. De 51-jarige Duitser komt over van SV Jahn Regensburg, dat momenteel achtste staat in de Tweede Bundesliga. Met FC Köln is Beierlorzer volgend seizoen voor het eerst actief op het hoogste niveau in Duitsland. Hij heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend.