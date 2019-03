WBA-coach moet veld ruimen ondanks vierde plek en kans op promotie

Kort na het gelijkspel voor eigen publiek in stadion The Hawthorns tegen Ipswich Town (1-1) kreeg Moore te horen dat hij is ontslagen. WBA staat op de vierde plaats in het Championship, het tweede niveau in Engeland, met respectievelijk elf en negen punten achterstand op Norwich City en Leeds United, de nummers 1 en 2 van de ranglijst. De bovenste twee clubs promoveren rechtstreeks, de nummer drie tot en met zes strijden in de play-offs om één ticket voor de Premier League.



Moore werd elf maanden geleden aangesteld als vervanger van de ontslagen Alan Pardew. Hij kon WBA niet behoeden voor degradatie, hoewel de ploeg onder zijn leiding wel een opleving had.