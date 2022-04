Wedstrijd tussen Nederland en Senegal wordt openingsduel WK

Topscheids­rech­ter Ovidiu Hategan krijgt hartfalen daags na optreden Wales - Oostenrijk

Enkele dagen na zijn optreden als vierde official bij Wales - Oostenrijk heeft topscheidsrechter Ovidiu Hategan hartfalen gekregen. De topscheidsrechter (41) is succesvol geopereerd. Vanwege pijn aan zijn borst is een stent bij hem ingebracht.

28 maart