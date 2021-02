Weer dreun voor Liverpool: ‘We zien er mentaal en fysiek niet fris uit’

SamenvattingDe spelers van Liverpool zijn fysiek en mentaal moe, zo verklaarde trainer Jürgen Klopp na de pijnlijke 0-1 nederlaag van gisteravond tegen Brighton & Hove Albion. Het was alweer de tweede thuisnederlaag op rij voor de regerend kampioen. ,,Het was een zware week voor ons met twee intense uitwedstrijden. We zagen er mentaal en fysiek niet fris uit.”

Liverpool leek met uitzeges op Tottenham Hotspur en West Ham United juist weer het goede gevoel teruggevonden na het verloren thuisduel op 21 met Burnley (0-1). Voor die nederlaag had Liverpool 68 thuisduels in de Premier League op een rij niet verloren. In de competitie is de achterstand op koploper Manchester City opgelopen tot 7 punten. Ook heeft de ploeg van Pep Guardiola een duel minder gespeeld.

,,We gaven tegen Brighton op momenten heel makkelijk de bal weg. Ik weet dat ze die bal van A naar B kunnen spelen, maar ze deden het niet. De enige verklaring die ik op dit moment heb is dat het team moe is. Vooral mentaal denk ik, en dat leidt er ook toe dat het in de benen niet optimaal is”, aldus de Duitse coach.

Klopp wil op dit moment niet te veel denken aan de titel. ,,Natuurlijk willen we kampioen worden, maar het gaat momenteel om andere dingen. Die kloof naar City is niet zo interessant nu, we moeten eerst maar zorgen weer 3 punten te verdienen in de volgende wedstrijd en de spelers hebben de oplossing.”



De volgende wedstrijd waar Klopp deze punten kan pakken is zondag tegen Manchester City. De regerend kampioen ontvangt de huidige koploper om 17.30 uur op Anfield.

Volledig scherm © Pool via REUTERS