Weer mijlpaal Ronaldo: United verslaat Arsenal ondanks bizarre tegengoal

SamenvattingCristiano Ronaldo blijft maar records breken. Vanavond maakte de Portugees in het duel voor Manchester United met Arsenal (3-2) doelpunt nummer 800 en 801. En dat in zijn 1097ste wedstrijd.

Ronaldo staat met 61 goals in de Premier League nu op de tweede plaats achter Wayne Rooney (101). Met zijn twee treffers vanavond passeerde CR7 oud-ploeggenoot Paul Scholes (59).

Met interim-trainer Michael Carrick, die na de wedstrijd bekendmaakte te vertrekken, aan het roer en Donny van de Beek op de bank kwam United halverwege de eerste helft op bizarre wijze op achterstand. Arsenal-speler Emile Smith Rowe kon scoren omdat doelman David de Gea geblesseerd op de grond lag. De Spanjaard werd even eerder namelijk op zijn voet gestaan door ploeggenoot Fred. Van een overtreding was dus geen sprake. Scheidsrechter Martin Atkinson had even nodig om zijn oordeel over de situatie te vellen, maar keurde de treffer uiteindelijk goed.

Volledig scherm © AP

Kort voor de rust zorgde Bruno Fernandes voor de 1-1 uit een goed uitgespeelde aanval. Daarna was het de beurt aan Ronaldo, die op aangeven van Rashford ManUnited op voorsprong bracht. Arsenal maakte twee minuten later via Martin Ødegaard, voormalig speler van Heerenveen en Vitesse, echter gelijk. Ronaldo schoot in de 70ste minuut zijn ploeg vanaf de stip echter naar de zege.

Arsenal bleef ondanks de nederlaag vijfde, met nu nog maar 2 punten meer dan nummer 7 ManUnited.

Spandoek

Toen Ronaldo het veld opkwam zag hij een groot spandoek voor Ole Gunnar Solskjaer. De Noor mag dan als trainer ontslagen zijn bij Manchester United, voor de aanhang van de club blijft hij altijd een legende. Solksjaer werd vorige maand vanwege de slechte resultaten ontslagen bij United. Hij was drie jaar trainer bij de club met wie hij als speler in 1999 de Champions League won. Solskjaer maakte destijds in de finale tegen Bayern München de winnende goal.

Carrick was vanavond voor de laatste keer eindverantwoordelijk bij United. Met Carrick als hoofdcoach won de Engelse club eerder in de Champions League met 2-0 bij Villarreal en hield het koploper Chelsea in de Premier League op 1-1. ManUnited stelde begin deze week Ralf Rangnick voor de rest van het seizoen aan als hoofdtrainer. Omdat de Duitser moest wachten op de benodigde papieren om in Groot-Brittannië aan de slag te gaan, ontbrak hij nog tegen Arsenal op de bank. Hij debuteert zondag als coach van ManUnited in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. Rangnick was bij het duel met Arsenal al wel op Old Trafford aanwezig. Carrick maakte na de zege op Arsenal bekend na 15 jaar te vertrekken uit Manchester.

Volledig scherm Het spandoek van de United-fans voor Ole Gunnar Solskjaer. © AFP