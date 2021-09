Weer veldbestorming in Frankrijk: nu Lens-Lille tijdelijk gestaakt

Mino Raiola over Matthijs de Ligt: ‘Hij zou Juventus aan het einde van het seizoen kunnen verlaten’

8:53 Mino Raiola, zaakwaarnemer van onder anderen Matthijs de Ligt, heeft in Italiaanse media een klein bommetje laten vallen. Op de vraag of Alessio Romagnoli, nu nog verdediger van AC Milan, volgend seizoen samen met De Ligt bij Juventus speelt, deed hij geheimzinnig over een langer verblijf van De Ligt bij Juventus.