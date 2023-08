Weergaloze assists Lionel Messi: Inter Miami na gelijkmaker in 97ste minuut naar finale US Open Cup

De ploeg van Messi stond met 2-0 achter en dwong in Cincinnati pas diep in blessuretijd een verlenging af. Dat was niet in de laatste plaats aan Messi te danken. De Argentijn scoorde zelf niet, maar de voormalig aanvaller van FC Barcelona en Paris Saint-Germain legde tot twee keer tot de bal panklaar neer voor Leonardo Campana. Die hoefde tot twee keer toe zijn hoofd maar tegen de bal te plaatsen. De 2-2 viel pas in de 97ste minuut.

In de verlenging nam Inter Miami de leiding, maar vlak voor voor het einde maakte Cincinnati nog gelijk. Messi benutte in de penaltyserie vervolgens de eerste strafschop en zag Cincinnati de vijfde missen.

Vorige week wist Messi met Inter Miami de Leagues Cup te winnen. Dat was de eerste prijs van Messi in de Verenigde Staten. De Leagues Cup is een bekertoernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie. De US Open Cup is het oudste bekertoernooi van de Verenigde Staten, vergelijkbaar met de FA Cup in Engeland.