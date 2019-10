Wegens racisme gestaakte FA Cup-wedstrijd wordt volledig overgespeeld

De spelers van Haringey Borough stapten zaterdag van het veld, na racistische geluiden uit het vak met Yeovil-fans. Die bejegenden ook doelman Valery Douglas Pajetat. Het was voor manager Tom Loizou van de thuisploeg reden om zijn team van het veld te halen. Ook de spelers van Yeovil Town volgden daarop het voorbeeld van de tegenstander. De wedstrijd werd niet meer hervat. Het duel staat nu voor volgende week dinsdag (29 oktober) op het programma, wederom op Coles Park van Haringey Borough. Beide clubs doen vanavond bij de loting voor de eerste ronde van de FA Cup mee.

Engeland is al een week in de ban van racistische gebeurtenissen in het voetbal. Vorige week werd de EK-kwalificatie-interland Bulgarije - Engeland (0-6) twee keer stilgelegd vanwege racisme door Bulgaarse voetbalsupporters.