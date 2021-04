Weggestuurde Koeman ziet dat Barça verzuimt koppositie te pakken

Amper drie maanden geleden stond Barcelona nog met een wedstrijd meer gespeeld op tien punten achterstand van koploper Atlético Madrid. Hoe anders kon het vanavond zijn: bij rust stond de ploeg van Koeman dankzij de 26ste competitietreffer van Lionel Messi na een mooie combinatie met Antoine Griezmann op 1-0 en was de koppositie binnen handbereik. In de tweede helft kantelde de wedstrijd echter volledig tegen het gehavende Granada met twaalfvoudig Spaans international Roberto Soldado in de spits.



Dat begon in de 63ste minuut toen Darwin Machis profiteerde van een fout van Oscar Mingueza en de bal beheerst langs Marc-André Ter Stegen schoof. Koeman werd luttele minuten later door de scheidsrechter weggestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding en zag vanaf de tribune tot overmaat van ramp de oudgediende Jorge Molina uit vrijstaande positie de 1-2 tegen de touwen koppen. Met zijn 39 jaar en 7 dagen is hij de op een na oudste speler ooit die erin slaagt om te scoren tegen Barcelona.