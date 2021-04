Weghorst brengt Wolfsburg met twintigste treffer dichter bij Champions League

Voor Wolfsburg opende Xaver Schläger de score tegen Stuttgart. De thuisploeg kreeg dé kans op langszij te komen, maar Philipp Förster miste de strafschop. Na een half uur spelen verdubbelde Wout Weghorst de voorsprong met zijn twintigste goal van het seizoen. Alleen Klaas-Jan Huntelaar en Roy Makaay scoorden ooit minimaal twintig keer in de Bundesliga.

Yannick Gerhardt zorgde in de tweede helft voor de 0-3. In blessuretijd maakte Gonzalo Castro de eretreffer voor Stuttgart. Door de zege klom Wolfsburg naar de derde plaats en kwam het een stapje dichter bij Champions League-voetbal.

Zege Mainz

Voor Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste, beiden in de basis, volstond enkel de zege tegen Werder Bremen. En een overwinning kwam er ook. Adam Szalai zorgde voor het enige doelpunt. Op slag van rust dacht de thuisploeg te scoren, maar de VAR keurde de treffer af nadat een overtreding was begaan. Met hangen en wurgen trok Mainz de belangrijke zege over de streep. De ploeg klom naar de dertiende plaats.