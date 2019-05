Weghorst heeft honger naar meer na topseizoen in Bundesliga

Dat VfL Wolfsburg het contract van Wout Weghorst wil openbreken, is niet zo vreemd. De 26-jarige spits verraste vriend en vijand in zijn eerste Bundesliga-seizoen.

Europees voetbal

Volledig scherm Weghorst viert de openingstreffer tegen Augsburg. © BSR Agency Mede dankzij drie goals van Weghorst tegen FC Augsburg (8-1) plaatste VfL Wolfsburg zich op de laatste speeldag voor de Europa League. Het maakte de grote ommekeer in de Volkswagenstad compleet. Een jaar geleden stond de club immers nog op de rand van de afgrond. Als nummer 16 van de Bundesliga overleefde Wolfsburg de twee promotie-degradatieduels met Holstein Kiel. Daarna ging het onder trainer Bruno Labbadia bergopwaarts.



De van AZ overgekomen Weghorst had een groot aandeel in dat succes. Er waren links en rechts twijfels toen hij de eredivisie voor de Bundesliga verruilde, maar de lange spits kwam, zag en overwon. ,,Ik heb al mijn doelen bereikt’’, sprak hij zaterdag na de monsterscore waarmee op de valreep Europees voetbal werd behaald.



Maar Weghorst heeft honger naar meer. ,,Ik ben steeds belangrijker voor de ploeg geworden, dat was aan het begin van het seizoen nog niet zo’’, aldus Weghorst in het Duitse voetbalblad Kicker. ,,Ik moet dat een heel seizoen leveren. Ik kan nog beter worden.’’

Derde op de topscorerslijst

Geen enkele Wolfsburg-speler maakte in zijn debuutseizoen in de Bundesliga meer goals voor de club dan Weghorst. Met 17 doelpunten werd de Tukker gedeeld derde op de topscorerslijst achter Robert Lewandowski (22) en Paco Alcácer (18). Weghorst is de meest productieve Wolfsburger sinds Edin Dzeko (22 goals in 2009-2010). De laatste Nederlander die vaker scoorde in Duitsland was Klaas-Jan Huntelaar, die met 29 goals voor Schalke in 2011-2012 topscorer van de Bundesliga werd.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar met het Kicker-kanon, de trofee voor de topscorer van de Bundesliga. © EPA

In voetsporen Makaay

Weghorst maakte tegen Augsburg voor de tweede keer dit seizoen drie doelpunten in één wedstrijd en trad daarmee in de voetsporen van Roy Makaay. De voormalige spits van Bayern München was tot zaterdag de enige Nederlander die in één Bundesliga-seizoen twee keer een hattrick maakte. Dat deed Makaay in 2004-2005 tegen Borussia Dortmund (5-0) en Kaiserslautern (0-4). Weghorst scoorde eerder deze jaargang drie keer tegen Fortuna Düsseldorf (5-2).

Betrokken bij 24 goals

Met 17 goals en 7 assists is Weghorst de eerste Wolfsburg-speler die bij meer dan 20 goals direct betrokken is sinds Bas Dost (16 goals, 4 assists) en Kevin De Bruyne (10 goals, 20 assists) in het 2014-15. Voor Dost, die net als Weghorst ook voor Emmen en Heracles speelde, was dat zijn productiefste seizoen in Wolfsburg.

Volledig scherm Bas Dost juicht na een goal tegen Eintracht Frankfurt in 2015. © AFP

De meeste minuten