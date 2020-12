Weghorst schittert met twee goals na rake strafschop Dost

Wout Weghorst kreeg in de 57ste minuut een enorme kans, maar de uitstekend keepende Frankfurt-doelman Kevin Trapp voorkwam de 1-0. Zes minuten later kregen de bezoekers uit Frankfurt een strafschop, na een duw van de Amerikaanse verdediger John Brooks in de rug van Martin Hinteregger. Bas Dost ging achter de bal staan en schoot vanaf elf meter koeltjes raak, dwars door het midden: 0-1. Daarna was het woord echter aan Weghorst. Ook hij schoot raak vanaf elf meter. Weghorst deed dat in de 77ste minuut, na een handsbal van Frankfurt-middenvelder Stefan Ilsanker.



De wedstrijd leek daarna af te gaan op een gelijkspel, wat voor Eintracht Frankfurt de zesde op rij zou zijn. Nu is de ploeg van Adi Hütter al acht wedstrijden op rij zonder zege. Weghorst nam namelijk geen genoegen met een gelijkspel en schoot in de 88ste minuut ook de 2-1 binnen. Weghorst vertrok op het juiste moment bij de verdedigers van Frankfurt, kreeg de steekpass van Xaver Schlager en schoot met rechts uit de draai knap raak in de verre hoek: 2-1.