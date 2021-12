Weinig wedstrijden in Engeland, maar wel mooie affiches in Italië en Spanje

Dit zijn de uitslagen van de buitenland­se competi­ties

Naast de eredivisie en de kwalificatie van de Formule 1, is er ook volop spektakel te verwachten op de buitenlandse voetbalvelden. Zo komt de hele top drie van Engeland in actie en proberen Borussia Dortmund en Bayern München hun concurrenten voor te blijven. Volg het alleen live in ons matchcenter.

11 december