Wel Mbappé, geen Benzema bij Frankrijk

Benzema wordt al zo'n twee jaar genegeerd door Deschamps, omdat de spits van Real Madrid betrokken is geweest bij een geruchtmakende zaak rond een seksvideo van zijn voormalige collega-international Mathieu Valbuena. Een Frans hooggerechtshof oordeelde onlangs dat er te weinig bewijs is voor een rechtszaak tegen Benzema. De weg leek daarmee vrij voor een terugkeer van de 81-voudig international (27 doelpunten) bij de 'Haantjes', maar Deschamps laat de spits opnieuw links liggen.



Dat geldt ook voor Dembélé, die al een tijdje weigert mee te trainen bij Borussia Dortmund. De vleugelspits wil zo een transfer naar FC Barcelona forceren. Andere opvallende afwezigen zijn Dimitri Payet en Anthony Martial.



De selectie van 24 spelers die Deschamps formeerde, telt nog altijd heel wat bekende namen zoals doelman Hugo Lloris, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. Frankrijk treft Oranje volgende week donderdag in het Stade de France in Saint-Denis, iets boven Parijs. Drie dagen later is Luxemburg de tegenstander in Toulouse.



Na de verrassende nederlaag in maart tegen Zweden (2-1) moest Frankrijk de koppositie in groep A afstaan aan de Scandinavische ploeg. Beide landen hebben drie punten meer dan Oranje.