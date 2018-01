Wenger: Arsenal te verwijten dat Sanchez dopingtest miste

De Engelse voetbalbond FA doet onderzoek naar de zaak, omdat Sanchez niet aanwezig was voor een onaangekondigde dopingcontrole afgelopen maandag. Op die dag was Sanchez niet in Londen, maar in Manchester om de overstap af te ronden.



,,Op administratief gebied is het onze verantwoordelijkheid", aldus Wenger. ,,Op dat moment was de transfer namelijk nog niet voltooid." Volgens de trainer van Arsenal is het nooit de intentie van Alexis geweest om zich te verbergen. ,,Het is niets voor hem om een dopingtest te missen, maar hij was druk bezig. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden."