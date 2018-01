Wenger drie duels geschorst na tirade

De 68-jarige trainer was boos de kleedkamer van de arbiters ingestapt en had zich daar verbaal laten gaan. Wenger trok onder meer de integriteit van scheidsrechter Mike Dean in twijfel.



Volgens Wenger had scheidsrechter Mike Dean in de slotfase ten onrechte een strafschop aan West Bromwich gegeven. De Franse trainer bekende vrijdag bij een hoorzitting van de tuchtcommissie dat hij beledigende dingen had geroepen richting Dean en diens integriteit in twijfel had getrokken. Wenger krijg niet alleen een schorsing, maar ook een boete van 40.000 pond (ruim 45.000 euro).