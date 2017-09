Wenger ontkent Arsenal-crisis: Dat woord heb ik nooit begrepen

,,Elke nederlaag is toch een crisis, nietwaar? Het is belangrijk dat je vooruit blijft kijken en dat je alles in perspectief ziet. We zullen de punten thuis gaan terugwinnen die we uit hebben verspeeld. Dat vertrouwen heb ik in mijn ploeg. Ik houd van mijn spelers. De steun van onze fans hebben we echter nodig.''