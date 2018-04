Arsène Wenger stopt na 22 jaar bij Arsenal

Met Arsenal veroverde Wenger drie landskampioenschappen, zeven FA Cups en zeven Community Shields. In het seizoen 2003-2004 werd hij ongeslagen kampioen in de Premier League. Een kunststukje dat nooit werd herhaald.

Wenger werd in 1996 aangetrokken als coach van Arsenal. Daarvoor was hij trainer in Japan bij Nagoya Grampus Eight en bij AS Monaco.