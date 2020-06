Wenger ziet in ‘anti-racistische’ voetbalwereld het goede voorbeeld voor de samenleving

Arsène Wenger denkt dat de samenleving lering kan trekken uit de wijze waarop in het voetbal wordt omgegaan met racisme. ,,In essentie is voetbal anti-racistisch”, meent de voormalig manager van Arsenal.

,,Het maakt niet uit of je zoon bent van de koning van Engeland of als je wit, zwart of rood bent; als je kwaliteit hebt, dan speel je”, zo verklaart de Franse coach zijn statement tegenover BeIN Sport. ,,Ik durf zelfs te beweren dat voetbal een voorbeeld is voor hoe de maatschappij zou moeten werken omdat het louter gebaseerd is op kwaliteit en je verdiensten.”

Supporters

Volgens de 70-jarige Wenger bestaat er binnen het spel geen racisme. Daarbuiten erkent hij dat er wél een probleem is. ,,Rond het voetbal en op de tribunes bestaat racisme. Dat hebben we recent nog gezien bij de twee uitwedstrijden van Engeland”, stelt hij, refererend aan onder meer het duel in Bulgarije waarbij donkere Engelse spelers racistisch werden bejegend.

Volledig scherm Raheem Sterling als captain van Engeland. © BSR Agency

Manchester City-aanvaller Raheem Sterling stelde deze week dat er weliswaar veel zwarte spelers in de Premier League spelen, maar die representatie is in het bestuur en in de staf van clubs niet terug te zien. Hij noemde Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell en Ashley Cole als voorbeelden. ,,Ze hadden allemaal een geweldige carrière, ze speelden allemaal voor Engeland. Ze hebben allemaal hun trainersdiploma en de twee die niet de juiste kansen hebben gekregen, zijn de twee zwarte oud-spelers.” Wenger waarschuwt echter voor de druk om inclusiviteit voorop te stellen.

,,In Frankrijk creëerden we het concept ‘positieve discriminatie’”, zegt hij. ,,Dat betekent dat je mensen kansen geeft die anders géén kans maakten, maar het gevolg is dat het mensen discrimineert die wellicht beter geschikt zijn voor de job. Het doel moet zijn: iedereen gelijke kansen geven zónder dat er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaat.”