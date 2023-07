Wereldkampioen Cesc Fàbregas gaat met voetbalpensioen, maar zegt sport geen vaarwel

Het jeugdproduct van FC Barcelona kende een glorieuze carrière, die een kickstart kende bij Arsenal in de Premier League. In het seizoen dat de club ongeslagen kampioen werd van Engeland tekende Fàbregas een contract, al speelde hij omdat hij nog speler van Arsenal onder 18 was niet mee in de competitie. Op dat moment was hij zestien jaar oud.

Fàbregas speelde samen met Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Robin van Persie, wijlen José Antonio Reyes, Freddy Ljungberg, Patrick Vieira, Robert Pirès, Gilberto Silva en alle andere grote Londense sterren. Om nog maar over zijn latere ploeggenoten Xavi, Andrès Iniesta en Lionel Messi nog maar te zwijgen.

Bij Arsenal werd hij de jongste debutant ooit (16 jaar en 177 dagen), de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis (16 jaar en 212 dagen) en uiteindelijk ook aanvoerder. Voor veertig miljoen euro keerde hij in 2011 terug naar FC Barcelona, waar hij ook de prijzen aaneenreeg. De spelmaker verhuisde opnieuw naar Londen, maar tekende nu een contract bij Chelsea, waarmee hij nog twee keer landskampioen werd.

Maar ook als international kende Fàbregas (115 interlands, 15 goals) hoogtijdagen. Hij maakte onderdeel uit van de gouden tijden van Spanje. Winst op het EK in 2008 en 2012. Natuurlijk de wereldtitel in 2010, toen Nederland werd geklopt in de finale. Ongetwijfeld hét hoogtepunt uit zijn roemrijke carrière.

Volledig scherm Cesc Fàbregas tijdens de WK-finale in Johannesburg. Joris Matthijsen probeert hem af te stoppen. © AFP

Jaren in de marge

Na zijn vertrek bij Chelsea in de winter van 2019 volgden jaren in de marge. Al snel ging het bergafwaarts met de spelmaker van weleer. Steeds vaker liet zijn lichaam hem de steek. Minuten werden schaarser en schaarser. Nog één avontuurtje was er bij Como in de Italiaanse Serie B, waar hij ook vaak op de bank zat.

Nu is het klaar. Hij wordt trainer van de Italiaanse club. waar hij ook aandelen van heeft. ,,Vanaf mijn eerste dagen bij FC Barcelona, Arsenal, weer Barça, Chelsea, Monaco en Como: ik koester elke dag. Maar het is niet alleen maar droevigheid, want ik ga nu coachen bij Como. Deze prachtige club veroverde mijn hart vanaf de eerste minuut en kwam op het perfecte moment in mijn carrière.”

Zeventien prijzen staan in zijn prijzenkast, waarin een Champions League-beker als enige prijs ontbreekt, die nu definitief op slot gaat. Fàbregas is voetballer af. ,,Met veel verdriet hang ik mijn voetbalschoenen aan de wilgen", zegt hij bij zijn afscheid. Maar de sport zegt hij geen definitief vaarwel.

