Wereldkampioen Frankrijk eenvoudig langs Albanië

Frankrijk domineerde en zette het veldoverwicht al snel om in treffers. Kingsley Coman trof na acht minuten doel op aangeven van Raphaël Varane en nog binnen het halfuur stond het 2-0 toen Olivier Giroud binnen tikte na een lage voorzet van Lucas Hernández. Frankrijk kon in de 36ste minuut vanaf elf meter de derde treffer maken, maar Antoine Griezmann raakte de lat.



Albanië kon ook na de pauze geen vuist maken tegen de wereldkampioen. Coman gooide de wedstrijd na 68 minuten spelen helemaal op slot met zijn tweede treffer van de avond op aangeven van Griezmann: 3-0. Vijf minuten voor tijd maakte invaller Nanitamo Jonathan Ikoné ook nog de vierde Franse treffer in Saint-Denis. In blessuretijd zorgde Sokol Cikalleshi vanalf elf meter voor de eretreffer namens de bezoekers.



Frankrijk gaat dankzij de ruime zege nog altijd aan kop in Groep H met twaalf punten na vijf duels. IJsland heeft dankzij de ruime zege op Moldavië evenveel punten, net zoals Turkije, dat zeer moeizaam met 1-0 won van Andorra. Ozan Tufan maakte een minuut voor tijd het winnende doelpunt voor de thuisploeg. Andorra heeft nog altijd geen punten weten te verzamelen in de kwalificatie voor het EK van volgend jaar.