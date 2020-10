Wesley Hoedt heeft wat goed te maken bij Lazio

,,Ik heb een fout gemaakt door deze club te verlaten en ik ben de eerste om dat toe te geven", liet de 26-jarige Nederlander weten bij zijn presentatie in Rome. ,,Maar je maakt nu eenmaal fouten in het leven. Ik ben blij dat ik nu bij Lazio een herkansing krijg."

Lazio nam de zesvoudige international op 5 oktober op huurbasis over van Southampton, met een optie tot koop. Hij stond eerder tussen 2015 en 2017 onder contract bij de Italiaanse club. Volgens de oud-speler van AZ keert hij zeker in mentaal opzicht sterker terug in Rome.



,,Ik heb drie jaar ervaring in het buitenland opgedaan en ben zeker meer volwassen geworden, als mens en als speler. Nu is het aan mij om het te bewijzen. Ik weet dat er om me heen twijfels zullen zijn, maar ik zal alles geven voor dit shirt en deze fans."