West Ham boekt tegen Chelsea belangrijke zege in strijd tegen degradatie

Yarmolenko werd in de 89ste minuut door Michail Antonio precies op het juiste moment de diepte ingestuurd en de linkspoot uit Oekraïne rondde de razendsnelle counter koeltjes af, waarmee hij West Ham United een zeker niet onverdiende zege schonk. De thuisploeg leek na 35 minuten al op voorsprong te komen via Tomáš Souček, maar de VAR besloot na vijf minuten lang discussiëren de goal van de Tsjechische verdediger toch af te keuren wegens hinderlijk buitenspel van Antonio. Twee minuten later maakte Willian uit een penalty de 0-1, maar kort voor rust kopte Souček uit een hoekschop van Jarrod Bowen toch de 1-1 binnen. Antonio maakte vijf minuten na rust de 2-1, maar Chelsea kwam in de 72ste minuut weer op gelijke hoogte. Weer was het Willian die scoorde, nu met een fraai genomen vrije trap. Chelsea ging daarna op zoek naar de zege en was de laatste twintig minuten vrijwel constant in de aanval, maar West Ham United bleef geduldig loeren op de counter en zag die tactiek uiteindelijk beloond worden.