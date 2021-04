West Ham droomt na nieuwe Lingard-show van Champions League

De 28-jarige Lingard kwam eind januari op huurbasis over van Manchester United, waar hij niet meer in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voorkwam. De Noor zal zich nog weleens achter de oren krabben als hij Lingard ziet schitteren bij West Ham, want de aanvallende middenvelder is in korte tijd uitgegroeid tot een ware sensatie in de Premier League.

Ook tegen Leicester City was Lingard weer de grote man aan Londense zijde. De Engelse international opende in de 29ste minuut de score met een knappe volley en verdubbelde de voorsprong vlak voor rust door de bal in het lege doel te schieten op aangeven van Jarrod Bowen. Diezelfde Bowen maakte er in de 48ste minuut 3-0 van. Door twee doelpunten van Kelechi Iheanacho kwam Leicester nog terug tot 3-2, maar een punt zat er niet meer in.

Zo staat Lingard nu al op acht doelpunten voor West Ham United. Bizarre cijfers voor iemand die tot 1 februari geen minuut speeltijd kreeg dit seizoen bij Manchester United. Nu laat de Engelsman grote namen als Sadio Mané (7), Richarlison (6), Jack Grealish (6), Roberto Firmino (6), Timo Werner (5) en Kevin De Bruyne (5) achter zich op de topscorerslijst van de Premier League.

West Ham United ligt ondertussen op koers om volgend seizoen uit te komen in de Champions League. Waar voor de komst van Lingard een rol in de middenmoot het maximaal haalbare bleek, staat de club nu vierde met 55 punten. Daarmee laat het onder meer Chelsea, Liverpool en Tottenham Hotspur achter zich. Nummer drie Leicester City heeft nog maar één punt meer dan The Hammers.

