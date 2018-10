West Ham moet aankoop Jarmolenko half jaar missen

Jarmolenko, die in de zomer overkwam van Borussia Dortmund, viel uit in het duel met stadgenoot Tottenham Hotspur afgelopen zaterdag en werd maandag geopereerd. ,,De operatie van Andrei is goed gegaan en we zullen nu hard met hem gaan werken in zijn revalidatieproces”, liet Richard Collinge, het hoofd van de medische afdeling van West Ham weten. ,,Zijn herstel zal nauwgezet worden gepland en we hebben alle vertrouwen erin dat hij binnen de geplande tijd weer fit zal zijn.”