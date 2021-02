West Ham United stoot Liverpool van vierde plaats met zege op Sheffield United

Halverwege leidde West Ham met 1-0 in het London Stadium. Dat was met name te danken aan Engels international Declan Rice, die een strafschop benutte. Na de hervatting werd het 2-0 door Issa Diop. De Fransman scoorde na voorbereidend werk van linksback Aaron Cresswell. Ryan Fredericks maakte er ver in blessuretijd nog 3-0 van.



Sheffield United blijft laatste en kan degradatie nog nauwelijks ontlopen. De ploeg van coach Chris Wilder eindigde vorig seizoen nog knap op de negende plaats, nadat het lange tijd in de race was voor de Europese tickets.