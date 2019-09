Wie houdt Olympique Lyon van de vijfde eindzege op rij af?

Vandaag 14.00 uur: VDV Ryazan - Olympique Lyon

Volledig scherm Shanice van de Sanden met de Champions League na de gewonnen finale tegen FC Barcelona op 18 mei. © ANP Olympique Lyon won de laatste vier edities van de Champions League voor vrouwen. In de afgelopen twee finales werd zelfs met 4-1 gewonnen van VfL Wolfsburg en FC Barcelona, nadat in de twee finales daarvoor na strafschoppen werd gewonnen van Wolfsburg en PSG. In de Franse competitie, de laatste dertien keer gewonnen door Lyon, werd begonnen met grote overwinningen op Olympique Marseille (6-0) en Stade Reims (3-8). Vorig seizoen was Lyon in de achtste finales over twee duels met liefst 13-0 te sterk voor Ajax. Voor zulke cijfers moet de Russische kampioen VDV Ryazan (derde CL-deelname) waarschijnlijk ook vrezen. De Noorse spits Ada Hegerberg (24), die het WK in Frankrijk uit vrije wil liet lopen, staat inmiddels op 202 goals in 168 wedstrijden voor Olympique Lyon. Shanice van de Sanden zal ook bij Lyon hard moeten vechten voor haar plek, zeker nu ze ook nog concurrentie heeft gekregen van de Engelse aanvalster Nikita Parris.

Vandaag 19.10 uur: SKN St. Pölten - FC Twente

Volledig scherm FC Twente plaatste zich via Besiktas, Alashkert en GKS Gornik Leczna voor het hoofdtoernooi van de Champions League. © Lars Smook FC Twente is de vertegenwoordiger namens Nederland, nadat de club vorig seizoen voor de vijfde keer in negen jaar landskampioen werd. De ploeg van trainer Tommy Stroot plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League nadat in de kwalificatiepoule werd gespeeld tegen Besiktas (2-2), Gornik Leczna (0-2) en Alashkert (8-0). In de zestiende finales wacht nu SKN St. Pölten, de kampioen van de Oostenrijkse ÖFB-Frauenliga. FC Twente kwam in 2016 en 2017 tot de zestiende finales, maar daarin was FC Barcelona twee jaar op rij te sterk. De bekendste speelster van FC Twente is spits Renate Jansen, die in de selectie van Oranje zat bij het EK 2017 en WK 2019.

Vandaag 20.30 uur: Juventus - FC Barcelona

Volledig scherm Jennifer Hermoso en Aitana Bonmati juichen namens FC Barcelona Femení, dat afgelopen zondag met 9-1 won van CD Tacón. © Getty Images FC Barcelona kwam vorig seizoen voor het eerst in de finale van de Champions League, maar daarin bleek Olympique Lyon al snel (4-0 na halfuur) veel te sterk. De nummer twee van de afgelopen vier seizoenen in de Liga Iberdrola (steeds achter Atlético Madrid) begint in de knock-outfase met een zware dubbele confrontatie met Juventus. De club uit Turijn begon in 2017 pas met een vrouwenteam, maar dat werd de afgelopen twee seizoenen wel direct kampioen in de Serie A.



Lieke Martens is nog geblesseerd en Stefanie van der Gragt speelde dit seizoen ook nog niet voor Barcelona, waar deze zomer wel Jennifer Hermoso terugkeerde. De 29-jarige linkspoot is de grote ster van het Spaanse vrouwenvoetbal. Na 77 goals in 90 duels voor FC Barcelona speelde ze de afgelopen twee seizoenen bij PSG en Atlético Madrid, maar nu is ze weer terug in Catalonië. Hermoso scoorde afgelopen zondag in het gloednieuwe Estadi Johan Cruijff direct drie keer in de 9-1 overwinning op CD Tacón, sinds deze zomer het vrouwenteam van Real Madrid.

Morgen 19.00 uur: Fiorentina - Arsenal

Fiorentina begon in 2015 met een vrouwenteam. In 2017 volgde al de eerste landstitel en afgelopen seizoen eindigde de club uit Florence net achter Juventus, maar ook de nummer twee van Italië gaat de Champions League in. Het vrouwenteam van Arsenal won in 2007 de Champions League dankzij een goal van Alex Scott (tegenwoordig bijna dagelijks te zien op Engelse televisie), maar in de afgelopen vijf seizoenen deed Arsenal niet meer mee aan de Champions League. Als trotse kampioen van de Engelse FA Women's Super League mogen Arsenal-speelsters Vivianne Miedema (mogelijk nog niet fit na hamstringblessure), Daniëlle van de Donk en de goed begonnen nieuwkomer Jill Roord nu ook hun talenten tonen in de Champions League. De heenwedstrijd is in het Stadio Artemio Franchi (43.000 plaatsen), de return op donderdag 26 september op Meadow Park in Borehamwood.

Volledig scherm Jill Roord is goed begonnen bij haar nieuw club Arsenal. © BSR Agency

Morgen 20.00 uur: ZFK Spartak Subotica - Atlético Madrid

Atlético Madrid Femenino werd de afgelopen drie seizoenen kampioen in Spanje, maar in Europees verband was er nog geen succes. In 2017 was VfL Wolfsburg met liefst 15-2 te sterk over twee duels, vorig seizoen was er een minder beschamende uitschakeling door Manchester City. Atlético zag topscorer Jennifer Hermoso dus vertrekken naar Barcelona, maar met Sari van Veenendaal (beste keepster op het WK) en de Engelse spits Toni Duggan (overgekomen van Barcelona) kwamen er wel twee internationale topspeelsters naar de Spaanse hoofdstad. Atlético begint tegen ŽFK Spartak Subotica, de kampioen van Servië. Vorig seizoen verloor die club in de eerste knock-outronde over twee duels met 11-0 van Bayern München.

My next challenge: defending the goal of Atletico Madrid next season 🇪🇸✍🏼 ¡Hasta pronto en Madrid! 29.4k Likes, 1,157 Comments - Sari van Veenendaal (@sarivveenendaal) on Instagram: "My next challenge: defending the goal of Atletico Madrid next season 🇪🇸✍🏼 ¡Hasta pronto en Madrid!"