Wie kan Ajax treffen, en wie niet? Dit zijn de scenario's

Antwerpse derby loopt uit de hand: Beer­schot-fan loopt veld over en gooit vuurwerk in uitvak

De derby in de Belgische voetbalcompetitie tussen Beerschot en FC Antwerp is ontsierd door een toeschouwer die het veld op rende en een stuk vuurwerk in het uitvak gooide. De man, die zwarte handschoenen en een bivakmuts droeg, werd daarna overmeesterd door beveiligers. Antwerp won in Het Kiel met 1-0 door een doelpunt van Radja Nainggolan.

5 december