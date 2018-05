Wijnaldum en Van Dijk kunnen na Robben CL-beker grijpen

Jürgen Klopp predikt geloof en vertrouwen bij Liverpool in de aanloop naar de finale van de Champions League. ,,Ervaring is belangrijk en ik weet zeker dat Real Madrid enkele seconden voor de wedstrijd begint meer vertrouwen voelt dan wij'', zei Klopp op de persconferentie. ,,Maar de wedstrijd eindigt niet op dat moment, die begint dan pas.''



Klopp kent de kracht van de 'Koninklijke', dat over gelouterde topvoetballers beschikt die gewend zijn aan het spelen van finales. ,,Als je wedstrijden van Real Madrid bekijkt, denk je: wow, ze zijn echt sterk. Maar ze hebben nog nooit tegen ons gespeeld. Wij zijn Liverpool. We hebben een goede ploeg en bovendien zit het in het DNA van deze club om grootse dingen te kunnen realiseren. Niemand verwachtte dat we hier zouden staan, maar we staan er wel. Want wij zijn Liverpool.''



De ploeg van Klopp maakte al 46 doelpunten in de Champions League, de zes tegen Hoffenheim in de play-offs meegerekend. ,,Toen we negen maanden geleden begonnen aan de Champions League, waren we al best een goede ploeg. Misschien droomden een paar jongens toen stiekem al van de finale'', vertelt Klopp. ,,Het is ons gelukt, vooral dankzij de teamspirit die tijdens dit seizoen is ontstaan. Dat is absoluut onze grootste kracht. Natuurlijk is de ervaring van Real Madrid een groot voordeel en kunnen we kwalitatief niet tegen ze op. Maar met een goede tactiek en enorm veel strijd kunnen we ze pijn doen en misschien wel verslaan. Het wordt lastig, maar laten we het gewoon maar proberen.''



De vermoedelijke opstellingen van Real Madrid en Liverpool FC: