Wijnaldum: ‘Mijn eerste gevoel toen ik wist dat ik bij PSG ging spelen? Wauw!’

,,Mijn contract bij PSG betekent een nieuwe uitdaging voor mij”, zei Wijnaldum na het tekenen van zijn verbintenis tot de zomer van 2024. ,,Ik ga straks in Parijs beginnen aan een nieuw hoofdstuk uit mijn carrière en sluit me aan bij een van de beste clubs van Europa en ik wil me volledig inzetten om de ambitieuze plannen waar te maken. Wat mijn eerste gevoel was toen ik wist dat ik voor PSG ging spelen? Wauw! Het team, de stad: alles is geweldig en hopelijk kan ik de club helpen om de Champions League te winnen. Dat zou top zijn. Maar niet alleen de Champions League: ook de titel en de beker.’’

De Rotterdammer, op het EK bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerder van het Nederlands elftal, had als transfervrije speler de clubs voor het uitzoeken. Het contract van Wijnaldum bij Liverpool liep af en werd niet verlengd, tot teleurstelling van de oud-speler van Feyenoord, PSV en Newcastle United.

Wijnaldum speelde in zijn vijf jaar bij de ‘Reds’ bijna 250 wedstrijden. In 2019 won de middenvelder de Champions League en een jaar later werd hij met Liverpool kampioen van Engeland. Zijn oude ploeg neemt op sociale media op prachtige wijze afscheid: met een filmpje van zijn treffers tegen FC Barcelona in de halve finale van de Champions League van 2019.

Quote Ik heb niet voor niets besloten om geen nieuw contract te tekenen. Georginio Wijnaldum

,,Ik ga dat nog wel eens uitleggen, maar het is niet zo dat het alleen van mij af komt”, zei Wijnaldum over zijn vertrek bij Liverpool. ,,Ik heb niet voor niets besloten om geen nieuw contract te tekenen. Ik heb het mijn ploeggenoten van Liverpool wel uitgelegd. Zij begrijpen me helemaal.”

Ronald Koeman

Trainer Ronald Koeman wilde Wijnaldum graag naar Barcelona halen. Het management van de Oranje-international werd onlangs ook in Catalonië gesignaleerd voor gesprekken met de leiding van de Spaanse club. Paris Saint-Germain handelde echter doortastender en wist Wijnaldum te overtuigen naar Parijs te komen. Trainer Mauricio Pochettino is al geruime tijd gecharmeerd van de dynamische middenvelder. Pochettino probeerde eerder als coach van Tottenham Hotspur al om Wijnaldum te halen.

Neymar en Kylian Mbappé

Wijnaldum gaat nu bij PSG samenspelen met onder anderen Neymar en Kylian Mbappé. De Nederlandse jeugdinternational Mitchel Bakker voetbalt ook voor de Franse topclub, die afgelopen seizoen als landskampioen werd onttroond door Lille. In de Champions League werd de ploeg van Pochettino in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City.

Wijnaldum bereidt zich momenteel met Oranje voor op het EK. Zondag is Oekraïne in Amsterdam de eerste tegenstander.

